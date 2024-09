PMs atiram e matam agente da Guarda Civil de Itapevi durante ocorrência em Cotia

Nas redes sociais, Guarda Civil de Itapevi lamentou o ocorrido; caso ocorreu no SP II

Bruno Martins, agente da GCM de Itapevi, morto a tiros na última terça-feira (3). Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Dois policiais militares da Força Tática atiraram e mataram um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi na noite de terça-feira (3). O caso ocorreu em uma área de mata na rua Frei Caneca, no São Paulo II, em Cotia.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romu - Guarda Civil de Itapevi (@romu.itapevioficial)



O QUE DIZ A PREFEITURA DE ITAPEVI

Procurada pelo Cotia e Cia, a prefeitura informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o ocorrido. Disse também que a Corregedoria da GCM de Itapevi instalou procedimento para apurar o caso.

O QUE DIZ A SSP

Em nota enviada para a reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) confirmou que o agente da GCM de Itapevi efetuou disparos em via pública e também atirou contra os policiais militares que atenderam a ocorrência.

A SSP acrescentou que os PMs revidaram os disparos e atiraram contra o agente da guarda. Disse ainda que a mulher dele foi ouvida em depoimento e confirmou os disparos.

A secretaria informou também que as armas do GCM e dos militares foram apreendidas e que o caso é investigado pela Delegacia de Cotia.

Procurada, a PM ainda não se manifestou sobre o caso.

(ESSA REPORTAGEM FOI EDITADA ÀS 12H43 DO DIA 05/09/2024 COM AS NOTAS DA PREFEITURA DE ITAPEVI E DA SSP)





Segundo informações dos próprios PMs da Força Tática envolvidos, Bruno Martins, 44, estava efetuando disparos com arma de fogo em via pública. Uma viatura da Polícia Militar foi atender a ocorrência e Bruno teria atirado contra os policiais.Os agentes da Força Tática foram informados sobre o ocorrido via Copom e se dirigiram até o local. Ao chegarem, eles disseram que ouviram os PMs gritando para o indivíduo soltar a arma.Segundo os policiais, Bruno estava com arma em punho e não teria acatado a ordem, foi quando um dos agentes da Força Tática disparou contra ele dois tiros de fuzil 762 e outro agente dois disparos de pistola. Bruno caiu ao ser alvejado e somente depois os PMs identificaram que ele era agente da GCM de Itapevi.Uma equipe do Samu compareceu ao local e socorreu Bruno até o Hospital Regional de Cotia, onde permaneceu internado sob escolta até a noite dessa quarta-feira (4). Bruno não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo por volta das 19h20. A causa do óbito foi registrada como “choque hemorrágico medular".A Guarda Civil de Itapevi lamentou o ocorrido pelas redes sociais.escreveu na legenda da publicação (veja abaixo).