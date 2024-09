Incêndio às margens da Raposo Tavares foi controlado após mais de 1h, diz DER

Fogo se alastrou em uma área de mata no km 27, em Cotia

Imagem: Redes Sociais

O incêndio que atingiu uma área de mata às margens do km 27,5 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na noite dessa quarta-feira (4), foi controlado após mais de uma hora, informou o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ao Cotia e Cia.

De acordo com o órgão responsável pelo trecho da rodovia, o incêndio teve início às 20h e foi controlado por volta das 21h20. A rodovia não precisou ser interditada.Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam o fogo se alastrando pela área de mata, que fica ao lado do Rancho da Pamonha.Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.