Nova pesquisa de intenções de voto para prefeito de Cotia é divulgada; é a 4ª em uma semana

Desta vez, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Vox.





O Instituto Vox também divulgou uma pesquisa eleitoral para Prefeitura de Cotia. Essa é a quarta pesquisa de institutos diferentes divulgadas em menos de uma semana.







Das 4 pesquisas a Vox é única que indica Ângela Maluf (PSD) à frente na corrida eleitoral.





De acordo com o levantamento mais recente a vice prefeita tem 42,7%. Já Welington Formiga (PDT) está em segundo com 34,3%.





Em terceiro aparece Fernando Confiança (NOVO) com 3,5%, empatado tecnicamente com Danilo Ramos (PRD) com 2,5%, Cida Aires (PSOL) com 2,2% e Adilson Lima (DC) com 1,3%.





7,3% que disseram não saber, além de 6,2% que dizem votar em branco ou anular o voto.

A margem de erro é de 4% para mais ou para menos.









Rejeição:





A pesquisa também mostrou que Ângela Maluf (PSD) é a mais rejeitada entre os eleitores, com 18,3% seguido por Cida Aires (PSOL) com 17,8%, Welington Formiga (PDT) com 16,7%, Fernando Confiança (NOVO) com 16,3% e Danilo Ramos (PRD) com 12,7%.





Por conta da margem de erro os 5 candidatos estão empatados tecnicamente na rejeição.





Em último na rejeição aparece Adilson Lima (DC) com 9,7%.





A pesquisa foi registrada no TSE através do número 00376/2024 e ouviu 600 eleitores entre os dias 08 e 09 de setembro. O levantamento foi contratado pelo jornal Cotidiano.





As eleições municipais acontecem em 6 de outubro. Na cidade, não há possibilidade de segundo turno, pois o número de eleitores é abaixo de 200 mil.





