15 cidades do estado de SP têm focos de incêndio ativos; veja quais

A Defesa Civil renovou até o próximo sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios para todo o estado

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil de São Paulo informou nesta quinta-feira (12) que 15 municípios do estado têm focos ativos de incêndio.

As cidades atingidas são: Bananal, Barueri/Santana de Parnaíba, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Campos do Jordão, General Salgado, Itirapuã, Mairiporã, Mococa, Morro Agudo, Pedregulho, Pereira Barreto, São Carlos, São José do Barreiro/Silveiras e São Luiz do Paraitinga.A Defesa Civil também informou que 48 municípios seguem em alerta máximo para queimadas: Águas da Prata, Alumínio, Altinópolis, Arealva, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Bernardino de Campos, Boa Esperança do Sul, Brodowski, Coronel Macedo, Dourado, Iacanga, Ibitinga, Itápolis, Itirapina, Jaú, Luís Antônio, Lucélia, Monte Alegre do Sul, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Nova Granada, Paulo de Faria, Pedregulho, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Pitangueiras, Pontal, Pompeia, Pradópolis, Presidente Epitácio, Sabino, Salmourão, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio do Aracanguá, São Luís do Paraitinga, São Simão, Sertãozinho, Tabatinga, Taquarituba, Tambaú, Torrinha, Turiúba, Ubarana, Urupês.A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), renovou até o próximo sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios para todo o estado.Nos próximos dias, o Estado de São Paulo será dominado por um clima seco e estável. Sem previsão de chuvas, a atenção se volta para a elevação gradual das temperaturas, que trarão sensação de calor e ambiente abafado em todo o território paulista.Como o tempo estará seco, os índices de umidade relativa do ar (URA) devem cair no período da tarde, aumentando o risco para incêndios florestais, exceto na faixa litorânea. Por conta desse cenário, o risco de incêndios é elevado e requer atenção especial em áreas de vegetação seca devido ao risco para queimadas.