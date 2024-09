Morador do Jd. Isis em Cotia ganha R$100 mil na Nota Fiscal Paulista

O prêmio principal de R$ 1 milhão saiu para uma moradora do Morro dos Ingleses, bairro da região central de São Paulo

Foto: Governo de SP

A Nota Fiscal Paulista premiou, na sexta-feira (13), três consumidores de cidades da região. Os sortudos receberão R$100 mil cada.

Um desses sortudos mora no Jardim Isis, em Cotia.Ainda receberam o prêmio de R$100 mil um consumidor de Barueri e outro de Santana de Parnaíba.O prêmio principal de R$ 1 milhão, no entanto, saiu para uma moradora do Morro dos Ingleses, bairro da região central de São Paulo.A 190ª extração do programa da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) também vai premiar com R$ 500 mil um consumidor de Campinas (bairro Jardim Campinas) e outros três moradores da Capital (bairros Vila Leopoldina, Saúde e Indianópolis). Esse é o segundo maior valor da premiação destinado à pessoa física.A Nota Fiscal Paulista também sorteou cinco entidades assistenciais do Estado. Neste mês, vão receber o prêmio de R$ 100 mil a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Rio Claro; a Associação Comunitária Integrada, de Paraguaçu Paulista, e três associações da Capital (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, da Vila Clementino; a Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, da Vila Leopoldina. A terceira entidade da Capital está sob verificações fiscais pela equipe técnica do Programa.As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.