A ‘enxurrada’ de pesquisas eleitorais em Cotia | Rudney Oliveira

Há uma briga de narrativas em cima dos números; você confia neles?

Pela primeira vez na história de Cotia, há uma briga eleitoral não só na disputa, mas também nas pesquisas.

É inegável que a polarização tomou conta da cidade, ao menos que aconteça um fato novo bombástico, a prefeitura, em 2025, será chefiada ou por Welington Formiga (PDT) ou por Ângela Maluf (PSD).

Mas, o que se vê também, é uma briga de narrativas em cima das pesquisas eleitorais registradas no TSE. Desde o dia 05 de setembro, ou seja, em apenas uma semana, foram 4 pesquisas divulgadas por 4 institutos diferentes.

E há uma diferença gritante em algumas delas, vejamos:

GovNet – Welington Formiga 46% x 27% Ângela Maluf

– Welington Formiga x Ângela Maluf Paraná Pesquisas - Welington Formiga 41% x 36% Ângela Maluf

- Welington Formiga x Ângela Maluf Veritá - Welington Formiga 39,8% x 25% Ângela Maluf

- Welington Formiga x Ângela Maluf Vox - Ângela Maluf 42,7% x 34,3% Welington Formiga

As campanhas trabalham para mostrar às suas próprias campanhas e à população os números que mais convém. Mas, e você, eleitor, se baseia em pesquisas?

Na política, costuma-se dizer que eleitor não gosta de perder o voto e, portanto, tende a votar em candidato que parece ter mais chance de ganhar. É nesse ponto que as pesquisas podem influenciar o resultado de uma eleição.

Como vemos, em Cotia, institutos têm números bem diferentes. Há também metodologias diferentes, números de entrevistados diferentes, contratantes diferentes. Os resultados podem mostrar um retrato, sim, da corrida eleitoral e indicar os favoritos, mas é preciso lembrar que a urna é soberana.

A oportunidade de escolha de quem vai gerenciar nossa cidade só ocorre de 4 em 4 anos. Participe da democracia, use as pesquisas, mas com moderação, afinal, é certeza que tem números bem errados nelas, pelo menos, nas de Cotia tem.