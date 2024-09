Semana do Cinema tem ingressos a R$12 em Cotia a partir desta quinta (12); veja a programação

Promoção ocorre até o dia 18 de setembro e vale para todos os filmes em cartaz

A partir desta quinta-feira (12), os cinemas da Granja Viana, em Cotia, estarão promovendo a “Semana do Cinema” com ingressos a R$ 12,00 para todos os filmes em cartaz.

A promoção ocorre até o dia 18 de setembro e faz parte de uma campanha nacional para vender ingressos a preços mais acessíveis para a população.

Fazem parte da ação o Cinemark, no Shopping Granja Vianna, e também o Cineflix, no The Square.

Entre os destaques, estão os filmes: Hellboy e o Homem Torto, Os Fantasmas Ainda se Divertem, É Assim que Acaba, além de uma das estreias mais aguardadas: Silvio.

Para conferir os horários e a programação completa, consulte no site oficial de vendas dos cinemas.

Cinemark (Shopping Granja Viana)



Confira a programação:



Silvio

O filme é sobre o maior apresentador da televisão brasileira, Silvio Santos. Com interpretação de Rodrigo Faro, a trama relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados, como os detalhes do sequestro de sua filha.



Gênero: Drama

Duração: 112 minutos

Classificação: 14 anos





Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice

Beetlejuice está de volta. Após o sucesso do primeiro filme, dirigido por Tim Burton e lançado e 1988, o antagonista mais enérgico da história do cinema retorna para as telonas de cinema. Desta vez, Lydia Deetz já é uma adulta e mãe da adolescente Astrid, protagonizada por Jenna Ortega. A atriz de Wandinha e o fantasma se encontram no sótão da casa e dão início a uma aventura eletrizante.



Gênero: Comédia

Duração: 105 minutos

Classificação: 14 anos







Hellboy e o Homem Torto

Nesta obra cinematográfica, Hellboy se une à uma agente da B.P.D.P. para uma nova investigação nas Montanhas Apalaches. A trama envolve o telespectador quando, ao chegarem lá, encontram uma comunidade dominada por bruxas e liderada por um demônio local: o Homem Torto.



Gênero: Ação

Duração: 100 minutos

Classificação: 16 anos



Deadpool e Wolverine

Em uma aventura cheia de adrenalina, Deadpool e Wolverine se unem para desbravar o mundo dos quadrinhos e fazem uma aliança improvável que permitirá uma experiência inesquecível no universo dos super-heróis.



Gênero: Ação

Duração: 125 minutos

Classificação: 18 anos



Longlegs - Vínculo Mortal

Nicolas Cage retorna às telonas de sucesso neste terror eletrizante. Na trama, o ator vive Longlegs, um serial killer impiedoso que, ao cometer seus crimes, deixa pistas com símbolos que só a agente do FBI Lee Harker pode decifrar.



Gênero: Terror

Duração: 100 minutos

Classificação: 18 anos



Meu Amigo Pinguim

Baseado em uma história real brasileira, a obra cinematográfica tem as espetaculares costas do Brasil e da Argentina como cenário e apresenta uma comovente jornada entre um pescador e um pinguim.



Gênero: Drama

Duração: 97 minutos

Classificação: 10 anos





É Assim que Acaba

Adaptação do livro de sucesso de mesmo nome, da autora Colleen Hoover. A obra conta a história de Lily Bloom e seu relacionamento com Ryle Kincaid, um famoso cirurgião. Na medida em que a relação avança, a protagonista se lembra de um antigo amor adolescente.



Gênero: Drama

Duração: 130 minutos

Classificação: 14 anos