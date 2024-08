Daniel Mastral: o que se sabe e o que falta saber sobre a morte do escritor ex-satanista

Corpo estava caído em uma área de mata, com ferimento na cabeça. Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um “estampido”

Daniel Mastral. Foto: Reprodução

foi encontrado morto na noite desse domingo (4) na cidade de Barueri. O escritor Marcelo Ferreira, mais conhecido sob o pseudônimo Daniel Mastral,

O corpo de Mastral estava caído em uma área de mata, com ferimento na cabeça. Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um “estampido”. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri. O caso foi registrado como suicídio.A Polícia Civil apreendeu uma pochete de cor bege militar com “conteúdo desconhecido”, um revólver Taurus calibre 357 “em bom estado de uso” e sete projéteis retirados do interior da arma, “sendo seis intactos e um deflagrado”.Também encontrou um blister contendo três munições calibre 357 intactas. A polícia apreendeu, ainda, o carro do espiritualista, um Chery Tiggo7, da cor preta, e um i-Phone, de capa azul, que seria de Daniel Mastral.Na rua onde o corpo foi encontrado, os policiais coletaram imagens de um vídeo que pode ajudar a esclarecer o que houve. O carro também passou por perícia e foi recolhido. O corpo de Daniel foi examinado pelo IML. A polícia deve investigar o caso para entender o que pode ter motivado a morte do escritor.