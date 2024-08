Associação dos guardas civis de Cotia se pronuncia sobre coletes vencidos da corporação

“Considerando que a tropa recebeu os coletes no dia 28 de agosto de 2019, o prazo mínimo de cinco anos de uso findará no fim do mês e o máximo em 28 de agosto de 2025”, argumentou.



Questionada sobre a licitação para a aquisição de novos coletes, a secretaria explicou que o processo se iniciou em março deste ano e está homologado. "Nos próximos dias o empenho do valor da compra será realizado e a empresa vencedora fará o fornecimento dos novos coletes o mais rápido possível, em um prazo máximo de até 40 dias, sendo priorizado a entrega à tropa operacional", concluiu.

Procurada pela reportagem, a Asguaco informou que vem acompanhando a situação e que, inclusive, em contato com as autoridades, disse. Além dos coletes à prova de balas vencidos, a entidade mencionou outro problema: Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública do município disse que, de acordo com a fabricante dos coletes, a empresa Blintec,