Daniel Mastral, ex-satanista, é encontrado morto em Barueri

Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um “estampido”. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri

Daniel Mastral foi enocntrado morto na noite de domingo (4). Foto: Reprodução

O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto na Aldeia da Serra, em Barueri, na noite desse domingo (4). O corpo estava caído em uma área de mata, com ferimento na cabeça. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um “estampido”. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri. O caso foi registrado como suicídio.Marcelo Agostinho Ferreira, conhecido como Daniel Mastral, ficou famoso pelo livro Filho do Fogo, que reúne três volumes. Presença constante em podcasts, o teólogo se denominava como um ex-satanista. Mastral mantinha um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos.Em fevereiro deste ano, Mastral afirmou, em entrevista ao Metrópoles, que abandonou o satanismo porque “o instruíram a fazer um sacrifício humano”. Ele, no entanto, disse que não tinha sangue frio e nem coragem para concluir o objetivo, que o levaria a aumentar o grau de poder e hierarquia na seita pagã.Em 2021, Mastral perdeu a esposa, a médica e escritora Isabela Mastral, aos 52 anos, após sofrer uma parada cardíaca causada por um infarto agudo do miocárdio. Três anos antes, ele também perdeu o filho de 15 anos, que sofria de depressão e tirou a própria vida, em dezembro de 2018.