Daniel Mastral, encontrado morto no domingo, tinha perdido filho de 15 anos e a mulher

O escritor Daniel Mastral, de 57 anos, havia perdido o filho de 15 anos, em 2018, e sua esposa, dois anos e meio depois.



Perdi meu amigo e, agora, minha parceira, a guerreira que sempre esteve ao meu lado. Como prosseguir? Ainda não sei. Vou tentar honrar meus compromissos e manter a mente ocupada… Mas, agora, mais do que nunca, preciso de suas orações e também do “colo” de Deus e de vocês… Me sinto sozinho. A casa está silenciosa… Não tenho mais com quem comentar os programas de TV… Perder um filho é um pesadelo. Perder também a esposa é como o pior dos pesadelos. Conto com suas preces, seu apoio, [sua] compreensão, [os] joelhos dobrados, [as] mãos estendidas, e que continuem nos ajudando a espalhar a mensagem do céu. Este soldado que vos escreve está muito ferido, abatido, mas ainda não [está] derrotado

O corpo de Mastral estava caído em uma área de mata, com ferimento na cabeça. Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um “estampido”. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri. O caso foi registrado como suicídio.Em dezembro de 2018, o filho de Daniel Mastral, de 15 anos, que tinha depressão, tirou a própria vida em uma plataforma de trem. Daniel e a esposa compartilhavam nas redes detalhes da luta que enfrentavam para ajudar o filho, que já havia tentado o suicídio anteriormente.escreveu.Na época, Daniel usou seu canal no Youtube para compartilhar detalhes da luta e disse que ele e a mulher também estavam sob medicação para suportar a fase e que todos eles precisavam de orações.Daniel contou que na manhã do dia 22 de dezembro, não viu o filho ao acordar e notou que o adolescente havia saído sem documentos e sem o celular. Preocupado, o escritor saiu à procura do filho sem falar nada à mulher. Em contato com parentes, saiu atrás do filho com ajuda de familiares em uma área de mata existente próximo à sua casa, mas não o acharam.Horas depois, usando o Facebook de Mikhael, Daniel informou o desaparecimento do filho e pediu informações aos amigos dele. Um irmão que é policial ajudou o escritor a registrar um boletim de ocorrência e da delegacia foram a um hospital onde havia o relato de uma pessoa que havia sido atendida no setor de psiquiatria por ter testemunhado um suicídio horas antes na plataforma de uma estação de trem.De lá, eles partiram para o Instituto Médico Legal (IML), onde Daniel reconheceu o corpo do filho. Chocado, o escritor contou que desejou cremar o corpo do menino para livrar-se logo da dor, mas não foi possível porque em casos de suicídio o sepultamento é obrigatório. O corpo do adolescente foi colocado em caixão lacrado e enterrado no dia 23 de dezembro.No dia 30 de junho de 2021, a esposa de Daniel, a escritora Isabela Mastral, veio à óbito. Ela foi vítima de uma parada cardíaca em um infarto agudo do miocárdio. Daniel explicou que Isabella enfrentava depressão pós-traumática devido à perda do filho, Mikhael., disse, na época.O escritor contou que o quadro de Isabela havia melhorado, mas ela passou por um período de rebaixamento.Daniel detalhou na ocasião que chegou a aferir a pressão, a saturação e a temperatura da esposa pouco antes da morte de Isabela e que, ao constatar que a oxigenação dela estava em 85, chamou a ambulância e a levou para o pronto-socorro. Isabela chegou à unidade de saúde já com parada cardíaca e foi à óbito às 17h15. Os médicos tentaram reanimá-la por 45 minutos, mas não tiveram êxito.