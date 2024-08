Rota mata 3 criminosos durante tiroteio em bairro nobre da zona oeste de SP

Segundo a PM, os criminosos planejavam roubar uma residência na manhã de hoje (9)

Foto: Reprodução / R7

Tiroteio entre bandidos e policiais da Rota, elite da Polícia Militar de São Paulo, terminou com três criminosos mortos na manhã desta sexta-feira (9) na Praça Panamericana, no Alto de Pinheiros, bairro nobre da zona oeste da capital. Nenhum policial se feriu. , terminou com três criminosos mortos na manhã desta sexta-feira (9) na Praça Panamericana, no Alto de Pinheiros, bairro nobre da zona oeste da capital. Nenhum policial se feriu.

Segundo o portal Metrópoles, um quarto suspeito foi preso e encaminhado para o 14º Distrito Policial de São Paulo.De acordo com a PM, os policiais do Serviço de Inteligência receberam uma denúncia anônima indicando que criminosos planejavam roubar uma residência no bairro nesta manhã. A denúncia também informava sobre o veículo que seria utilizado pelos assaltantes.Durante uma tentativa de abordagem, os criminosos abriram fogo contra os PMs, que revidaram, iniciando um tiroteio. Os suspeitos continuaram no carro até que o motorista perdeu o controle e acabou batendo na praça Panamericana. Eles desembarcaram atirando, mas três foram baleados.Segundo a polícia, haveria ainda um quinto indivíduo fazendo a campana da residência que seria alvo do crime. Ele, no entanto, não foi encontrado.O carro usado pelos suspeitos era roubado. No veículo, foram encontradas placas que seriam usadas para despistar a polícia.