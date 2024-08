Bairro da zona oeste de SP registra tiroteio entre Rota e criminosos nesta sexta-feira (9)

Polícia foi acionada para um chamado de roubo a uma mansão

Imagem: Record TV

Policiais militares da Rota trocaram tiros com criminosos na praça Panamericana, no Alto de Pinheiros, bairro nobre na zona oeste de São Paulo. Eles foram acionados para um chamado de roubo a uma mansão, pouco antes das 8h desta sexta-feira (9). As informações são da Record TV.

Segundo a reportagem, quando as equipes chegaram ao local, foram recebidas a tiros por três homens, que estavam em um carro. Os agentes da Rota revidaram e atingiram o veículo.Dois criminosos ficaram feridos em estado grave e foram socorridos a um pronto-socorro na Lapa. O terceiro foi preso e levado ao 91º Distrito Policial (Ceagesp). Segundo a PM, todos têm antecedentes.O tráfego continuava afetado pela ação policial na praça Panemericana por volta das 9h.