Pediatra é flagrado vendo vídeo porn0gráfico durante atendimento em UPA; VÍDEO

Flagrante foi feito pelo pai de uma criança que passou em atendimento com o médico; veja

Imagens: Redes Sociais

Um médico pediatra foi flagrado nesta semana vendo vídeo pornográfico em seu celular durante atendimento em uma UPA da cidade de Embu das Artes. O caso foi compartilhado e denunciado pelo vice-prefeito do município, Hugo Prado, nas redes sociais (veja o vídeo no final da reportagem).





Veja o vídeo abaixo:









O flagrante foi feito pelo pai de uma das crianças que passou pelo consultório. O pai percebeu o vídeo no celular do médico e começou a gravar., disse o pai., disse o médico., retrucou o pai.De acordo com reportagem do, quando o pai saiu para acionar a Guarda Civil, o médico saiu da sala, pegou um táxi e fugiu. Ele não foi mais localizado.Em nota divulgada ao Brasil Urgente, a prefeitura de Embu das Artes informou que o Instituto Riograndense de Desenvolvimento Social Integrado, que administra a UPA, afastou o médico e vai apurar a denúncia. O pediatra, segundo a prefeitura, era funcionário terceirizado e atendia há pouco tempo na unidade.