VÍDEO: Caminhão pega fogo na Raposo Tavares em Cotia nesta sexta-feira (9)

O congestionamento, por volta das 13h30, era de seis quilômetros

Um caminhão pegou fogo no km 21,5 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, no sentido interior, por volta das 12h20 desta sexta-feira (9).





No momento (13h40), há interdição de uma faixa, com registro de congestionamento de cerca de 5 quilômetros, no sentido interior.





Ainda segundo o DER, um guincho pesado e um veículo de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foram enviados ao local para prestar assistência.









(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 13H40 COM NOTA DO DER) (REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 13H40 COM NOTA DO DER) Não há informações sobre vítimas até o momento.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em nota enviada ao Cotia e Cia, houve interdição total, das 12h45 às 13h05, sem opção de desvio durante a interdição.