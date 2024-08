MP denuncia e pede prisão de donos de clínica onde paciente foi torturado em Cotia

Cleber e Terezinha respondem por tortura seguida de morte. A Polícia Civil indiciou os dois pelo crime de homicídio doloso (com intenção de matar) em agosto. Mas a Promotoria, os responsabilizou por tortura seguida de morte por entender que os enfermeiros deram para Jarmo um coquetel de medicamentos. O objetivo seria o de sedar o paciente que teria chegado agitado e agressivo à clínica.





O laudo do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que Jarmo morreu por causa dos 11 tipos diferentes de remédios que foi obrigado a tomar e pelas agressões que sofreu. A vítima tinha 55 anos.



Além da denúncia a promotoria pediu à Justiça as prisões preventivas do casal.



Até a o momento a Justiça não analisou a denúncia e nem o pedido de prisão do casal feito pelo MP. Se concordar integralmente com o Ministério Público, os acusados se tornam réus no processo e podem ser presos preventivamente.





Funcionário réu:

Neste mês, a justiça tornou réu Matheus de Camargo Pinto de 24 anos pelo crime de tortura. Ele era funcionário da clínica. Em seu interrogatório à polícia ele disse que teve a ajuda de outras pessoas para imobilizar Jarmo e que o casal dono da clínica teria o ajudado. Ele está preso preventivamente.

O Ministério Público (MP) denunciou nesta semana à Justiça os donos da clínica de terapia para usuários de drogas em Cotia chamada Comunidade Terapêutica Efata. Eles são acusados de contribuir com com a tortura e morte do Jarmo Celestino de Santana, no fim de julho