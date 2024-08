Vídeo: Cachorro foge da chuva e entra em ônibus com destino para Cotia

"Passageiro" inusitado.









Um ônibus com destino para Cotia contou com a presença de um "passageiro" inusitado no início da noite deste sábado (24).Um cachorro, que estava em meio a chuva, aproveitou a brecha e subiu no ônibus para o Mirante da Mata.Duas mulheres deram sinal para o ônibus na região do Butantã. Foi neste momento que o cão subiu no coletivo juntamente com as passageiras.Durante a viagem, ele foi quietinho. Um passageiro chegou a dizer para uma das mulheres "levar o cão para casa dela". A sugestão foi reprovada, mas o bichinho acomodou-se ao lado dela e seguiu viagem.O cachorro desceu no ponto do Atacadão, em Cotia, e seguiu a mesma passageira que o acompanhou durante o trajeto.