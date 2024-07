Ouça: Funcionário confessou que espancou paciente em clínica de reabilitação em Cotia

Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, foi gravado amarrado em uma cadeira, antes de morrer.





A polícia prendeu nesta segunda-feira (8) Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos, acusado de torturar um paciente na Comunidade Terapêutica Efata que fica no bairro Aguassai, em Cotia.



Um vídeo gravado na última sexta-feira aparece Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos preso em uma cadeira com as mãos amarradas. Ao menos quatro rapazes riem da situação.



Além disso, há ainda o registro de um áudio em que Matheus relata a agressão "cobri no cacete, pagar de bravo... cobri no pau, estou com a mão toda inchada". Ouça abaixo: