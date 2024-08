Metrô em Cotia: Linha 22-Marrom está inclusa no programa ‘SP nos Trilhos’, diz governo

Secretaria de Parcerias e Investimentos disse que, em breve, vai disponibilizar em sua página oficial a lista de todos os empreendimentos que fazem parte do programa

Foto: Governo de SP

A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo informou ao Cotia e Cia, na sexta-feira (9), que a Linha 22-Marrom, que vai ligar a cidade de Cotia até São Paulo, está inclusa no programa ‘SP Nos Trilhos’.

Cotia e Cia havia informado na quinta-feira (8) que a Linha 22-Marrom, as extensões da fase da Linha 19-Celeste e duas outras etapas da Linha 17-Ouro não estavam inclusas no projeto , já que nas informações disponibilizadas até o momento, essas linhas não constavam.A secretaria corrigiu a informação e disse que, em breve, irá disponibilizar, em sua página oficial na internet, a lista com todos os empreendimentos que fazem parte do programa.Apresentado pelo governador Tarcísio de Freitas no dia 29 de maio, o programa SP Nos Trilhos reúne mais de 40 projetos estaduais de transporte de passageiros e cargas por ferrovias. Ao todo, segundo o governo, os projetos do SP Nos Trilhos somam investimentos estimados em R$ 194 bilhões e mais de 1 mil km de malha férrea.