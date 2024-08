Metrô em Cotia? Linha 22-Marrom não é citada em programa do governo Tarcísio

‘SP nos Trilhos’ reúne mais de 40 projetos de transporte de passageiros e cargas por ferrovias; secretaria disse que linha será inclusa no projeto final

Foto: Governo de SP

O governador Tarcísio de Freitas lançou no dia 29 de maio deste ano o programa SP Nos Trilhos, que reúne mais de 40 projetos estaduais de transporte de passageiros e cargas por ferrovias.





OUTRO LADO





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo informou que a linha 22-Marrom será inclusa no projeto final, que deve ser concluído em breve.





*Com informações do site Metrô CPTM





(REPORTAGEM ATUALIZADA ÀS 11H24 COM NOTA DA SECRETARIA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS)

São mais de 40 propostas – nove delas já qualificadas – do Governo de São Paulo para inovação em mobilidade com Trens Intercidades (TICs), Veículos Leves sobre Trilho (VLTs), trens urbanos e metrô.Ao todo, os projetos do SP Nos Trilhos somam investimentos estimados em R$ 194 bilhões e mais de 1 mil km de malha férrea.No entanto, dentre os trechos potenciais que não são citados claramente estão linhas como a 22-Marrom, do Metrô, e extensões como a fase da Linha 19-Celeste e duas outras etapas da Linha 17-Ouro.A Linha 22-Marrom é a que ligaria a cidade de Cotia até São Paulo. O projeto conta com 29 quilômetros e 19 estações. Atualmente, a linha encontra-se em fase de elaboração do Anteprojeto de Engenharia.