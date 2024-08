Motociclista perde o controle, tomba a moto e morre na Raposo Tavares em São Roque

Acidente ocorreu na madrugada de domingo (11)

Foto: Artesp

Um motociclista morreu na madrugada desse domingo (11) após sofrer um acidente na rodovia Raposo Tavares (SP-270), no município de São Roque. O acidente ocorreu por volta das 04h34, no km 56, sentido oeste.

De acordo com a Artesp, a motocicleta trafegava pela faixa 1 da rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, o piloto perdeu o controle da direção e tombou.A vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.A motocicleta envolvida no acidente foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária. O acostamento da rodovia ficou interditado por cerca de uma hora para o atendimento da ocorrência e a remoção do veículo.A Polícia Civil investiga as causas do acidente.Com informações da TV Sorocaba