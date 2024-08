Cotia terá mínima de 6ºC nesta semana; veja até quando vai o frio

Chegada de uma nova frente fria mantém as temperaturas baixas na cidade

Foto: Agência Brasil

O frio vai permanecer durante a semana na cidade de Cotia com a chegada de uma nova frente fria vinda da região do Sul. A diferença é que dessa vez não há previsão de chuva.

De acordo com o site Clima Tempo, nesta semana as temperaturas mínimas devem chegar aos 6ºC. Enquanto as máximas não devem passar dos 19ºC até quarta-feira (14).O tempo deve começar a mudar gradativamente em Cotia apenas na sexta-feira (16), onde a mínima prevista é de 11ºC e a máxima 27ºC.Mínima: 9ºCMáxima: 17ºCMínima: 6ºCMáxima: 12ºCMínima: 6ºCMáxima: 19ºCMínima: 8ºCMáxima: 24ºCMínima: 11ºCMáxima: 27ºC