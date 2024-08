Daniel Mastral: investigação revela detalhe “crucial” sobre a morte do escritor

A Polícia Civil revelou um novo detalhe das investigações sobre a morte do escritor Daniel Mastral. O corpo do ex-satanista

O detalhe divulgado pela polícia e publicado pela, aponta que aPara a Polícia Civil, esse detalhe é “crucial” para classificar o caso comoconforme já havia sido registrado.Segundo a polícia, o escritor, que de fato era canhoto, teria usado a mão dominante para tirar a própria vida.O próprio irmão de Mastral, Laércio Agostinho, disse nas redes sociais que foi um caso de suicídio., escreveu., lamentou Agostinho.Além da arma, junto ao corpo de Daniel Mastral foram encontrados uma pochete de cor bege militar com “conteúdo desconhecido”, um blister contendo três munições calibre 357 intactas e o celular do escritor, que será usado pela Polícia Civil nas investigações. O carro de Mastral, um Chery Tiggo7 da cor preta, também estava no local.