Durante perseguição, criminoso bate o carro e foge a pé da PM na região central de Cotia

Uma grande quantidade de drogas foi encontrada na casa do criminoso; saiba mais detalhes da ocorrência

Foto: PMSP

Uma ocorrência policial foi marcada por perseguição, acidente e fuga nessa quarta-feira (7) na região central de Cotia. Tudo começou com uma denúncia anônima de tráfico de drogas pela Rua das Belezas, no Jardim Empírio.

Já em patrulhamento pelo local, a Polícia Militar visualizou um indivíduo na condução de um veículo GM/Celta. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir pela Avenida Antônio Mathias de Camargo, onde arremessou um objeto pelo carro.A partir daí, a PM começou a perseguir o suspeito, até ele colidir com outro carro pela rua Metal Leve, no Jardim Leonor. O homem abandonou o automóvel e fugiu a pé. Ele não foi mais localizado.No local onde o objeto foi arremessado, a PM encontrou um embrulho contendo drogas. Durante a vistoria no veículo, foram localizados dois aparelhos celulares e o documento do criminoso.Após obterem informações de que o indivíduo residia na rua Tibério, também no Jardim Empírio, a equipe foi até o local, onde foi feito contato com seu tio, que deixou os policiais entrarem na residência.No quarto do criminoso, foi localizada uma mochila contendo mais drogas, dinheiro e documentos.Foram apreendidos 703 porções de maconha, 222 invólucros de cocaína e 970 pedras de crack, além de R$3.396,00, dois aparelhos celulares, duas cédulas de identidade e o veículo usado na fuga.A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Central de Cotia, que investiga o caso.