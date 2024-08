Dia dos Pais: Central Park realiza encontro de carros antigos, oficinas e caminhada

Programação do “Meu Pai é Chef” começa nesta sexta-feira (9) e segue até domingo (11); confira





Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, preparou uma programação especial do Dia dos Pais.

O novo shopping center da região está localizado na Avenida Ivo Mario Isaac Pires, 4.040.A programação do “Meu Pai é Chef” começa nesta sexta-feira (9) a partir das 20h, com oficina de mini pizzas.No sábado (10), a oficina de cupcake será inclusiva a partir das 11h, destinada às crianças especiais. Às 14h, tem oficina de brigadeiro e, às 19h, uma nova oficina de cupcake, aberta a todas as crianças e pais. Ainda no sábado está prevista a atividade “Caminhando com Papai”, ação que começa às 10h.Já no domingo (11), a programação terá mais uma oficina de brigadeiro às 13h e, às 18h, nova oficina de mini pizzas. A partir das 10h30, o estacionamento do Shopping Central Park receberá seu 1º Encontro de Carros Antigos para celebrar a paixão pelo antigomobilismo. Na exposição, o público poderá acompanhar as informações de cada modelo e tirar fotos ao lado de raridades.