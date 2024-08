Cotia e Cia contrata pesquisa eleitoral para prefeito de Cotia

Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral.





As eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro e o Cotia e Cia com seu compromisso com a democracia e informações contratou a empresa GovNet para sondagem de intenção de votos para o cargo de prefeito na cidade de Cotia.

O registro foi feito ao Tribunal Superior Eleitoral através do número SP-04177/2024. A pesquisa está sendo realizada a partir deste sábado (31/08) e seguirá até a próxima terça-feira (03/09). Serão ouvidos 400 eleitores em diversos pontos da cidade de Cotia.

Os resultados da pesquisa eleitoral estão previstas para serem divulgadas na próxima quinta-feira (5) exclusivamente no site do Cotia e Cia.

Além da pesquisa contratada pelo Cotia e Cia, há outras duas pesquisas já registradas e que deverão ser divulgadas no início de setembro, são elas: Paraná Pesquisa contratada pelo Giro Online e Instituto Veritá contratado por Roberto Meira Martins.

A corrida eleitoral em Cotia:

A corrida eleitoral na cidade tem disputa acirrada, segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Vox Brasil. Ângela Maluf (PSD) e Welington Formiga (PDT) estão em empate técnico com 39,5% e 36,3% respectivamente. Já os demais candidatos não chegaram a 3%. Saiba mais sobre a pesquisa clicando aqui.