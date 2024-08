Vox Brasil mostra empate técnico entre Ângela e Formiga - nas intenções de voto e na rejeição

Pesquisa foi divulgada nessa terça-feira (27); veja o resultado geral

Ângela e Formiga estão tecnicamente empatados, mostra Vox Brasil. Foto: Reprodução. Arte: Cotia e Cia

A pesquisa realizada pelo Instituto Vox Brasil, divulgada nessa terça-feira (27), mostra Ângela Maluf (PSD) e Welington Formiga (PDT) com empate técnico na liderança da disputa pela Prefeitura de Cotia.





REJEIÇÃO COM EMPATE TÉCNICO



Da mesma forma que Ângela Maluf aparece na frente das intenções voto, a rejeição dos eleitores cotianos para a vice-prefeita também é superior. De acordo com a Vox Brasil, Ângela tem 19,3% de rejeição, enquanto Formiga aparece com 18,2%.



Como a margem de erro está em 4%, para mais ou para menos, também estão empatados tecnicamente.



Ainda nas rejeições, Cida Aires aparece com 17,2%, Confiança 16,2%, Danilo 15,3% e Adilson 9,5%.



MAIS DETALHES SOBRE A PESQUISA



A pesquisa Vox Brasil foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP03530/2024.



Para o levantamento, foram entrevistados 600 eleitores cotianos. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 22 e 23 de agosto de 2024.



