Superbet abre mercado para apostar em quem será o próximo prefeito de SP

Veja a lista dos candidatos que a casa de apostas paga mais caso seja eleito.

Reprodução

Apostar no seu time do coração, em corridas, olimpíadas entre outros esportes já se tornou comum nos dias de hoje. O que é incomum é a aposta em itens não esportivos e é isso que a Superbet fez, a empresa abriu o mercado para apostas de quem será o próximo prefeito de São Paulo.

As Odds, no momento da publicação dessa reportagem são as seguintes:

Pablo Marçal com 1,57 vezes o valor apostado

Guilherme Boulos 3,20 vezes o valor apostado

Ricardo Nunes 7,00 vezes o valor apostado

Tábata Amaral 18,00 vezes o valor apostado

Datena 30,00 vezes o valor apostado

Marina Helena 50,00 vezes o valor apostado

Outros 80,00 vezes o valor apostado

Vale lembrar que as Odds, são dinâmicas e os valores são atualizados em tempo real.





São Paulo não é exclusividade no site de apostas, as eleições dos Estados Unidos também tem mercado aberto na plataforma.