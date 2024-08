Supermercados São Roque surpreende com nova loja na região; C&C foi na inauguração. VEJA!

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

fez a cobertura da inauguração da 24ª loja da rede e a 2ª do bairro Tijuco Preto, entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia.A inauguração contou com música ao vivo, personagens para entreter o público, degustações, brindes e ofertas especiais, tornando o momento uma celebração marcante para a região.Com 2200 m² de área de venda, a nova loja é uma das maiores da rede e reflete o compromisso do grupo com inovação e qualidade no varejo.O espaço climatizado inclui Walk-in cooler, uma adega sofisticada com rótulos diversificados, hortifrúti de qualidade, padaria com produtos de fabricação própria, açougue com opções de carnes pré-preparadas com autosserviço e caixas de autoatendimento.Além das instalações modernas, a nova loja gerou aproximadamente 130 empregos na região, oferecendo novas oportunidades para os moradores.Os clientes podem aproveitar o programa de fidelidade “Clube da Gente” através do site clubedagente.com.br e explorar as ofertas e benefícios exclusivos. Além disso, é possível fazer compras online para maior comodidade pelo site supersaoroque.com.br.A loja funciona das 7h às 22h, de segunda a segunda, garantindo flexibilidade para todos.A nova loja do São Roque Supermercados fica dentro do Shopping Central Park - Av. Ivo Mario Isaac Pires, 4.040, Tijuco Preto, entre Cotia e Vargem Grande Paulista.