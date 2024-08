Após vencimento, prefeitura compra novos coletes para a GCM de Cotia

Novos equipamentos devem ser entregues em, no máximo, 40 dias

novos coletes à prova de balas para a Guarda Civil Municipal (GCM). O contrato consta no portal de licitações do executivo e pode ser consultado AQUI. A Prefeitura de Cotia contratou uma empresa que fornecerá os. O contrato consta no portal de licitações do executivo e



Trecho do processo licitatório em que o secretário Odair reconhece que os coletes da GCM estavam vencidos





Segundo o contrato,. A empresa contratada é a, com sede em Curitiba (PR).Segundo a, os novos coletes devem ser entregues em, no máximo,A compra dos novos equipamentos de proteção acontece após polêmica com a data de validade. Conforme revelou. Os materiais foram fabricados em 6 de agosto de 2019 e tinham a validade de 5 anos.O fato levou parte da corporação aProcurada pelo, a Secretaria de Segurança Pública do município disse que, de acordo com a fabricante dos coletes, a empresa Blintec,argumentou.No entanto, a nota da pasta entra em contradição com o próprio secretário Odair Marcelo de Camargo, que reconheceu o vencimento dos coletes em uma das etapas da licitação (veja na imagem abaixo):