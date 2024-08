EXCLUSIVO: Documentos provam que GCMs fizeram paralisação parcial em Cotia

No entanto, cinco GCMs da área de Cotia (Central) e cinco da área da Granja Viana não saíram para o patrulhamento nessa quarta. O motivo foi o mesmo: colete balístico com a data vencida.



Veja abaixo as imagens dos dois documentos obtidos pelo Cotia e Cia – os nomes dos agentes foram cobertos para evitar qualquer tipo de represálias.





Imagem da equipe da Granja Viana obtida pelo Cotia e Cia





Parte da equipe da área Central não não foi às ruas nessa quarta (7)





Cotia e Cia questionou a Secretaria de Segurança Pública, novamente, sobre a paralisação parcial que ocorreu, mas a pasta não retornou.



SECRETÁRIO RECONHECEU VENCIMENTO DOS COLETES



Em um dos documentos do processo licitatório para a aquisição de novos coletes balísticos, o próprio secretário de Segurança Pública de Cotia, Odair Marcelo de Camargo, reconhece que a validade dos coletes antigos é do dia 6 de agosto de 2024 – conforme consta na etiqueta dos uniformes (VEJA AQUI).



Odair ainda ressalta a importância da celeridade do processo licitatório devido ao problema com as vestimentas. “Em razão disso [vencimento dos coletes], enfatizamos a importância de assegurar que o devido andamento do processo licitatório se desenvolva com celeridade, garantindo que não haja descontinuidade severa na proteção e segurança dos agentes da Guarda Civil Municipal de Cotia/SP.” questionou a, novamente, sobre a paralisação parcial que ocorreu, mas a pasta não retornou.Em um dos documentos do processo licitatório para a aquisição de novos coletes balísticos, o próprio secretário de Segurança Pública de Cotia, Odair Marcelo de Camargo, reconhece que a validade dos coletes antigos é do dia 6 de agosto de 2024 – conforme consta na etiqueta dos uniformesOdair ainda ressalta a importância da celeridade do processo licitatório devido ao problema com as vestimentas.