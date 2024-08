Filho do prefeito de Barueri, Rubinho Furlan morre aos 39 anos

Óbito ocorreu nesta madrugada

Rubinho Furlan. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Morreu na madrugada deste domingo (11) Rubinho Furlan, 39, filho do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e da primeira dama Sônia Furlan. Ele lutava contra um câncer no intestino e no fígado há quase três anos.

Por meio das redes sociais, o prefeito Rubens Furlan comunicou a morte do filho e agradeceu todos as orações feitas durante o tratamento de Rubinho., publicou o prefeito.O velório aconteceu nesta manhã no Ginásio José Corrêa, Centro de Barueri. Em seguida, às 15h, foi ministrado um culto funeral. O sepultamento aconteceu às 17h.