“Seu corno! É falta de sexo?”: motorista é ofendido após ‘abandonar’ ônibus na Raposo

Secretaria de Transportes de Cotia também se manifestou sobre o caso; veja

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

O motorista que abandonou o ônibus na Raposo Tavares, após confusão envolvendo alguns passageiros, foi ofendido dentro e fora do coletivo. após confusão envolvendo alguns passageiros, foi ofendido dentro e fora do coletivo.





COMO TERIA COMEÇADO A CONFUSÃO



Segundo relatos de passageiros ouvidos pelo Cotia e Cia, uma mulher foi tentar pagar a passagem com o cartão de débito, mas não passou. Ela teria então tentado pagar com o QR Code, mas o validador não estaria funcionando.



Ao contar a situação ao motorista, ele teria se irritado e pedido para ela descer do ônibus. Vendo toda a situação, uma das passageiras disse que foi pagar a tarifa da mulher, mas o motorista recusou.



“Eu peguei o meu dinheiro e falei para ele que iria pagar a passagem da mulher. Mas ele não quis aceitar. Ele disse que a passageira foi desaforada com ele e que ele não era obrigado a passar por isso. Aí, ele simplesmente pegou a bolsa dele e desceu do ônibus”, disse Vitorya Dias ao Cotia e Cia.





Segundo ela, todos os passageiros desceram do ônibus e esperaram outro coletivo passar para seguirem seus destinos.



OUTRO LADO



Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) disse que entrou em contato com a empresa de ônibus para verificar o que ocorreu.





Veja a nota na íntegra abaixo:



"A Secretaria de Transportes e Mobilidade entrou em contato com a empresa de ônibus para verificar o que ocorreu. O cartão da passageira estava com problema, como foi possível verificar, já que os demais passageiros passaram sem problemas. A passageira em questão acabou perdendo a paciência e começou a falar alto dentro do ônibus. O clima ficou acalorado e a mulher insistia que o problema era no leitor. Para acalmar a situação, o motorista informou que saiu do ônibus para realocar os passageiros em outro veículo para findar a discussão."







As imagens enviadas aomostram que em nenhum momento ele reagiu às provocações.O caso ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (15), próximo ao km 27 da rodovia, em Cotia. O ônibus fazia a linha 116 (Mirante da Mata X Jd. Barbacena).grita uma mulher quando o motorista já havia descido do ônibus.No entanto, dentro do veículo, ele também recebe ofensas