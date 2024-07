VÍDEO: Motorista ‘abandona’ ônibus com passageiros na Raposo Tavares após confusão

Caso ocorreu nessa segunda-feira (15), em Cotia; confusão teria começado após problema com validador

Imagens gravadas dentro de um ônibus municipal de Cotia mostram o momento em que o motorista abandona o veículo na rodovia Raposo Tavares após desentendimento com alguns passageiros.





O caso ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (15) próximo ao km 27 da rodovia, em Cotia. O ônibus fazia aSegundo relatos de passageiros ouvidos pelo, uma mulher foi tentar pagar a passagem com o cartão de débito, mas não passou. Ela teria então tentado pagar com o QR Code, mas o validador não estaria funcionando.Ao contar a situação ao motorista, ele teria se irritado e pedido para ela descer do ônibus. Vendo toda a situação, uma das passageiras disse que foi pagar a tarifa da mulher, mas o motorista recusou., disse Vitorya Dias aoSegundo ela, todos os passageiros desceram do ônibus e esperaram outro coletivo passar para seguirem seus destinos.Pelas imagens recebidas pelo, é possível ver um princípio de confusão entre alguns passageiros e o motorista, que não reage às provocações., disse uma das passageiras.Depois, as imagens mostram o motorista falando ao celular já fora do ônibus, o que deixa os passageiros ainda mais irritados. “Vai o seu corno, é falta do que? De sexo?”, grita uma mulher para ele.Cotia e Cia entrou em contato com ae com a empresa, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.O espaço continua aberto para manifestações, inclusive, do motorista, que não teve a identidade revelada até o fechamento desta matéria.