Festival de Inverno de São Roque começa nesta sexta; veja programação completa

O Festival de Inverno de São Roque começa nesta sexta-feira (19) e segue até o dia 28 de julho. As apresentações musicais acontecem no Centro Cultural Brasital e na Praça da Matriz de São Roque. O evento é gratuito.

Ao todo, serão 18 apresentações, entre elas, Demônios da Garoa, Jorge Vercillo, Graça Cunha e orquestras.19h30 – Brasital – Duo Angerosa20h30 – Brasital – Graça Cunha e Orquestra Heartbreakers4h – Brasital – Grupo de Choro, Seresta e Serenata São Roque (@serestasr)17h30 – Brasital – Marcela Mangabeira19h – Brasital – Rhaíssa Bittar convida Ayrton Montarroyos20h – Brasital – Demônios da Garoa21h30 – Brasital – Marco Vilane convida Marcelo Janeci11h30 – Brasital – Edson Daísa14h – Brasital – Filó Machado e Selma Fernands16h30 – Brasital – Baile do Aparecido19h30 – Brasital – Paula Cavalciuk20h30 – Brasital – Dolores in Blues com Diego Moraes11h – Praça da Matriz – Cortejo de Pífanos – Forró das Minas16h – Brasital – Evandro Marcolino Trio19h30 – Brasital – Helena Serena e Paulo Novais20h30 – Brasital – Jorge Vercilo14h – Brasital – Rock in The Box canta Beatles16h30 – Brasital – Rock Sinfônico com Orquestra Jonicler Real