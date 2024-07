“Viagem espacial”: Luan Santana escolhe local “inusitado” em Cotia para gravação de seu DVD

Evento fechado acontece nesta quarta-feira (17), às 19h

Imagem: Divulgação

Luan Santana vai gravar, nesta quarta-feira (17), seu novo DVD em Cotia. O cantor promete uma “viagem espacial” para quem for curtir essa experiência. . O cantor promete uma “viagem espacial” para quem for curtir essa experiência.

A triste notícia é que nem todos poderão ir. Há lugares para 600 pessoas que já estão convidadas.O local da gravação escolhido pelo artista é no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, popularmente conhecido como CT do São Paulo Futebol Clube (SPFC). O início da gravação está marcado para às 19h.Segundo o portal Léo Dias, a gravação terá um look obrigatório aos presentes: todo preto, sendo proibido até mesmo detalhes em outras cores em acessórios e sapatos.Os convidados também terão de entregar seus telefones celulares na entrada, onde serão lacrados em sacos invioláveis e não poderão ser utilizados durante a gravação.“Na gravação, nenhum raio de luz entrará no local, Luan Santana e sua expedição serão o centro de todas as atenções. Exatas 600 pessoas irão acompanhar a gravação, nem uma a mais, nem uma a menos”, diz texto do portal.