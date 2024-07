VÍDEO: Márcio Camargo faz 1º pronunciamento após ter sido baleado em sua casa, em Cotia

Político segue internado em São Paulo e disse que não precisará passar por cirurgia; polícia não descarta crime de motivação pessoal

O ex-deputado Márcio Camargo, irmão do ex-prefeito de Cotia, Carlão Camargo, se pronunciou pela primeira vez após ter sido atingido por um tiro em sua residência na madrugada de ontem (10).

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu o atendimento no Hospital Regional de Cotia e o carinho dos amigos. Márcio, no entanto, evitou comentar sobre o ocorrido.

"Sobre as investigações, deixa com a polícia. Quem perdoa é Deus, a gente não sabe o que se passou lá, entraram em nossa residência. Foram vários tiros, mas só um que pegou", disse.

Sobre seu estado de saúde, Márcio diz que não deve precisar de cirurgia. "99% de chance de não precisar de cirurgia, no mais, é agradecer a Deus, sempre", finalizou

veja o vídeo abaixo

O QUE SE SABE ATÉ AGORA

A esposa de Márcio relatou a polícia que eles ouviram muitas latidas do cachorro, achando que o animal queria urinar. Ao abrir a porta dos fundos da residência para ele sair, foram surpreendidos com dois indivíduos no quintal.

De acordo com ela, vários disparos de arma de fogo foram efetuados em direção ao casal. Um deles acabou atingindo a perna de Márcio.

Após os disparos, os criminosos fugiram por uma mata, nos fundos do condomínio, sem levar nenhum pertence.

A delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, disse em entrevista à Band que a polícia trabalha com duas linhas de investigação: uma de tentativa de assalto e outra para verificar se pode ter tido alguma relação pessoal com o político.