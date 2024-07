Incêndio de grandes proporções atinge unidade do Carrefour e petshop da Cobasi em Osasco

Chamas destruíram uma parte do telhado do supermercado; animais do petshop foram resgatados

Imagem: Reprodução

Um incêndio atingiu uma unidade da rede de supermercados Carrefour na avenida dos Autonomistas, em Osasco, no início da madrugada desta segunda-feira (15).

As chamas destruíram uma parte do telhado do edifício. Um petshop da Cobasi, que fica no mesmo prédio do supermercado, também foi atingido.Uma vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima ao local após ter inalado fumaça, de acordo com os bombeiros, que controlaram o incêndio por volta das 2h40.Segundo o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o Corpo de Bombeiros resgatou animais do mercado de pets Cobasi, que fica ao lado do local de incêndio.As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.