Nova Raposo: Governo de SP estima geração de 8,3 mil empregos

O projeto de concessão da Nova Raposo foi qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). A proposta é fazer a concessão de trechos rurais operados atualmente pela ViaOeste e incluir estradas sob gestão do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).









O governo ainda diz que o edital será lançado durante o terceiro trimestre de 2024, o leilão e a assinatura do contrato devem ser feitos até o fim do ano.

O projeto, que prevê instalação de 6 pedágios entre Cotia e São Paulo , gerou uma movimentação popular, inclusive, com protesto no último mês contra a privatização.Apesar disso o Governo de SP diz que população foi ouvida e que 1.879 sugestões e contribuições foram analisadas antes de concluir o edital de concessão.