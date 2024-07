Raposo Tavares: governo inclui ciclovias entre Cotia e SP em projeto de privatização

O Governo de São Paulo informou que recebeu 1.879 contribuições para o projeto de concessão rodoviária do lote Nova Raposo.



Segundo a gestão Tarcísio, serão implantados 25 quilômetros de ciclovias na Raposo Tavares, entre Cotia e São Paulo. Além disso, o governo deve implantar quatro dispositivos em Araçariguama, Cotia e Carapicuíba e quatro novas passarelas ou passagens inferiores em Itapevi, Araçariguama e Cotia.



VIADUTOS



Um dos principais gargalos atuais da Raposo é o alto volume de veículos nos acessos de bairros residenciais da capital como Butantã e Alto de Pinheiros. Para melhorar o tráfego nesses locais e, ao mesmo tempo, desafogar o eixo principal para quem vai seguir na rodovia, a concessão prevê a construção de um acesso ligando a avenida Escola Politécnica com a Marginal Pinheiros e outro na chegada ao Butantã.



“A medida foi estruturada após as contribuições colhidas durante a consulta pública. Com isso, um viaduto que antes era previsto entre a avenida Valentim Gentil e Alto de Pinheiros, foi retirado do projeto”, afirmou.

As contribuições, de acordo com a gestão estadual, partiram de entidades da sociedade civil, empresas diversas e autoridades públicas., disse.De acordo com o governo, o processo de consulta pública recebeu pleitos para a inclusão de novos investimentos, como dispositivos de acesso, passarelas e duplicações., afirmou.