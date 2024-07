Quadrilha que pratica roubos de carga na região é alvo de operação da PF nesta quarta (17)

Ação é comandada pela Polícia Federal e o Ministério Público

Foto: EPTV / Reprodução

Uma quadrilha especializada em roubos de cargas e caminhões em cidades da região é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), na manhã desta quarta-feira (17).

No total, são cumpridos nove mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão em Campinas, Osasco, Barueri e São Paulo.Conforme as investigações, o grupo, que praticou roubos nas cidades de Itapevi e Osasco, principalmente, sempre faz a abordagem quando os caminhões estão estacionados para descanso dos motoristas. A quadrilha invade as cabines com muita violência. Em algumas situações, os criminosos também atrai as vítimas por meio de aplicativos de contratação de fretes.Os motoristas são levados para cativeiros em matagais, amarrados e ameaçados de morte. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os suspeitos usam bloqueadores de sinal para sumir com a carga e os caminhões. Eles também obrigam as vítimas a fazer transferências via PIX.Os presos e o material apreendido serão levados para a Delegacia da Polícia Federal de Campinas. Os suspeitos vão responder por associação criminosa e roubo, e as penas podem chegar a 20 anos de prisão.