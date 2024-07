Nova Raposo: Governo de SP diz ter atendido mais de 60% das sugestões populares

Gestão estadual pretende publicar edital de concessão ainda este mês.

O governo de São Paulo informou nesta quarta-feira (10) que mais de 60% das sugestões populares foram total ou parcialmente acatadas em relação ao Lote Nova Raposo, que pretende entregar trecho da rodovia Raposo Tavares que liga Cotia e São Paulo a iniciativa privada.

Esse é um ponto de protesto de membros da sociedade que dizem não ter sido ouvidos, porém, a gestão estadual rebate dizendo que foram colhidas 1.879 contribuições entre questionamentos, comentários e solicitações nas consultas e audiências públicas realizadas pela Agência de Transporte do Estado (Artesp).





Segundo o governo paulista todas as manifestações foram analisadas por técnicos e equipes multidisciplinares que aprofundaram os estudos com o intuito de aprimorar a modelagem original. As alterações acolhidas incluem redução das áreas desapropriadas e inclusão de investimentos.









Alvo de críticas por não ter realizado audiência pública em Cotia, a gestão de Tarcísio diz que o projeto Nova Raposo teve mais de 30 dias de consulta pública e duas audiências presenciais realizadas, uma em São Paulo e outra em Vargem Grande Paulista.









Com investimento total de cerca de R$ 7,1 bilhões, as intervenções irá aumentar a malha viária, mas também vai iniciar a cobrança de pedágios free flow.





A previsão é que o edital de concessão seja publicado pelo Governo de São Paulo neste mês de julho. O contrato será válido por 30 anos. Por fim, o leilão e a assinatura do contrato está previsto para ser realizar até o fim de 2024.