Vídeo mostra tumulto e agressões entre alunas de escola estadual em Cotia

Cenas de violência aconteceram entre adolescentes da EE Idomineu Antunes; avó de aluna agredida registrou BO; veja o que disse a Diretoria de Ensino

Imagens compartilhadas com o Cotia e Cia

Um vídeo obtido pelo Cotia e Cia (veja no final da matéria) mostra alunas da Escola Estadual Idomineu Antunes Caldeira, em Cotia, em cenas de tumulto e agressões. O episódio de violência aconteceu na noite desta quarta-feira (11) do lado de fora da unidade.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Cotia. "Por se tratar de crime de ação penal condicionada à representação, as vítimas foram orientadas quanto ao prazo de seis meses para a formalização da denúncia contra as autoras - o que, até o momento, não foi feito. A autoridade policial permanece à disposição", disse a SSP.



OUTRO LADO





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Diretoria de Ensino de Carapicuíba disse que lamenta o caso e "repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora do ambiente escolar". Informou ainda que, a pedido de sua responsável, a aluna vítima das agressões foi alocada em outra unidade escolar onde será acolhida por um profissional do programa Psicólogos nas Escolas.





"Os demais estudantes envolvidos ficarão afastados da unidade escolar nesta semana, realizando atividades de forma remota, enquanto aguardam reunião do Conselho Escolar para definição das medidas disciplinares cabíveis", afirmou.



O caso, de acordo com a Diretoria de Ensino, foi inserido na plataforma do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) e a equipe regional "irá reforçar as ações voltadas à melhoria da convivência escolar". "O Conselho Tutelar também foi informado do caso", concluiu.



Veja o vídeo abaixo:













A reportagem conversou com a avó da adolescente que foi agredida por outras três alunas.chegou a fazer umno mês de março deste ano, quando ocorreram, pela segunda vez, as agressões contra sua neta., disse Eunice.No Boletim de Ocorrência, a avó relatou que sua neta, de 15 anos, se escondeu atrás dela para tentar evitar as agressões. Eunice disse que chegou a ser agredida e insultada pelas alunas.Após o episódio, ela relata que procurou a escola para que alguma providência fosse tomada. A direção a aconselhou a fazer o registro na delegacia e teria se comprometido a transferir as agressoras de unidade.