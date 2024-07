Nova frente fria derruba a temperatura em Cotia e traz chuva durante a semana; veja previsão

Tempo começa a mudar já a partir desta segunda-feira (8)

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O feriado prolongado de 9 de julho será marcado por queda de temperaturas na cidade de Cotia, de acordo com a previsão da Clima Tempo. será marcado por queda de temperaturas na cidade de Cotia, de acordo com a previsão da Clima Tempo.

O cenário muda já a partir de hoje (8), com previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima não deve passar de 17ºC e a mínima será de 13ºC.A chegada da nova frente fria, vinda do litoral, deve mudar a temperatura e trazer chuva durante a semana.Temperatura: 13°C a 17°C (céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. Chove à noite).Temperatura: 12°C a 15°C (chuvoso durante o dia e à noite).Temperatura: 12°C a 19°C (sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuvas a qualquer hora).Temperatura: 13ºC a 24ºC (muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol).Temperatura: 13ºC a 19ºC (sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de ceú nublado. Noites com muitas nuvens).