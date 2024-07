Governo de SP abre licitação para término da duplicação da rodovia Bunjiro Nakao

Obras estão paralisadas desde janeiro de 2022. Veja o novo prazo para conclusão.









O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), publicou na última semana o processo de licitação para contratação das obras e serviços de duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao, entre o km 48,7 e o km 69,5, no trecho que liga as cidades de Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna onde hoje circulam diariamente cerca de 7 mil veículos, em média.As obras de duplicação do trecho estão paralisadas desde janeiro de 2022, na época o DER informou ao Cotia e Cia que foi necessário readequar o projeto em razão da falta de acordo para desapropriações, que resultou em ações judiciais. Em 2017, quando a ordem de serviço foi assinada o prazo inicial para término era março de 2019.O valor para término da duplicação está orçada em R$ 152,5 milhões, e o novo prazo para conclusão é de 24 meses após a assinatura do contrato. A abertura das propostas está marcada para o dia 14 de agosto, às 9h.Segundo o governo paulista a obra beneficiará diretamente cerca de 75 mil pessoas, gerando cerca de 500 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Terá impacto positivo na ligação de duas das principais regiões metropolitanas do estado, facilitando o tráfego entre a porção oeste da Região Metropolitana de São Paulo, com mais de 21 milhões de habitantes, onde estão localizadas Cotia e Vargem Grande Paulista, e a cidade de Ibiúna, situada no sudeste da RM de Sorocaba, com mais de 2 milhões de habitantes.