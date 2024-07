9 de julho em Cotia: é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Lei que marcou o dia foi sancionada em 1997; relembre a história da data

Foto: WikiCommons

Na próxima terça-feira (9/7), o estado de São Paulo celebra a data que marca o início da Revolução Constitucionalista de 1932.

E, sim, o dia é considerado feriado em todo o estado e terá interrupção de serviços públicos.A lei que marcou o dia foi sancionada em 1997, pelo então governador Mário Covas.Neste ano, o dia da comemoração cai na terça-feira (9). A segunda (8), então, foi considerada ponto facultativo, com atividades suspensas para os servidores municipais de Cotia.O feriado é devido à Revolução Constitucionalista – movimento armado que começou em 9 de julho de 1932 e que foi encabeçado pelo estado de São Paulo para que o Brasil tivesse uma nova Constituição. O levante era contra o autoritarismo do Governo Provisório de Getúlio Vargas.Os paulistas lutaram contra as tropas dos demais estados brasileiros, encabeçados por Vargas, e perderam a guerra depois de quase quatro meses de batalha. Mas, a guerra não foi em vão, porque uma nova Constituição foi promulgada em 1934.De acordo com números oficiais, o combate matou 934 paulistas, mas há registros informais de mais mortos.