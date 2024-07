Morador da Granja Viana, jovem de 29 anos está desaparecido há 9 dias

Segundo o pai, Gustavo sofre de transtorno psicótico agudo e tem sintomas de esquizofrenia

Gustavo Rodrigues Costa está desaparecido desde o dia 29 de junho. Foto: Arquivo pessoal

O jovem Gustavo Rodrigues Costa, de 29 anos, morador da Granja Viana, em Cotia, está desaparecido desde o dia 29/06/2024.

Segundo o, registrado nopelo pai do rapaz, Gustavo fez uma mala de roupas, pegou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o celular e não informou para onde estava indo.Na delegacia, o pai relatou que Gustavo sofre de transtorno psicótico agudo e tem sintomas de esquizofrenia.O jovem usa óculos e tem três tatuagens da animação ‘Kiriku’, no braço esquerdo, o emblema da Universidade Federal do Pampa, na costela direita, e o desenho de um barco naufragando com um coração, na coxa direita.Quaisquer notícias sobre o paradeiro de Gustavo, favor informar a família pelo telefone: