EM 1ª MÃO: Animália Park inaugura nova área externa com atrações radicais e temática viking

Ambientação cenográfica mergulha os visitantes em um universo de lendas e grandes feitos, onde cada brinquedo é uma nova jornada

Foto: Divulgação

O Animália Park, em Cotia, inaugura o Animália Aventura — uma área externa totalmente temática, que convida os visitantes a explorarem o lado “mais misterioso e radical do parque”.



Com 4.380 m², o Animália Aventura foi pensado para integrar natureza, fantasia e emoção. A ambientação cenográfica mergulha os visitantes em um universo de lendas e grandes feitos, onde cada brinquedo é uma nova jornada.





O parque não divulgou oficialmente a data da inauguração, mas Cotia e Cia apurou que as novas atrações já estarão disponíveis ao público nos próximos dias.





Foto: Divulgação

SOBRE AS NOVAS ATRAÇÕES



Entre as atrações, destacam-se a montanha-russa Big Air Coaster, com giros radicais em frente ao castelo principal; o Cyber Hawk, que eleva os visitantes a mais de 19 metros de altura em movimentos de cabeça para baixo; e o refrescante Splash, uma aventura aquática perfeita para os dias quentes.



Além dos brinquedos radicais, o Animália Aventura já oferece experiências para toda a família desde a inauguração do parque, como o teleférico Walk in the Forest, com vista panorâmica da reserva natural do parque.



A novidade complementa a estrutura já consolidada do Animália Diversão, área indoor e climatizada do parque com mais de 7.400 m², repleta de atrações para crianças e adultos em um cenário lúdico que simula um jardim em escala aumentada.



Localizado em Cotia, o Animália Park soma agora mais de 11.000 m² de atrações. Com essa expansão, o parque reafirma seu compromisso em oferecer experiências únicas, seguras e inesquecíveis para toda a família.

Inspirada em cenários nórdicos, com castelos vikings e um enigmático vulcão, a nova ala amplia a oferta de atrações ao ar livre e promete elevar a adrenalina dos aventureiros de todas as idades.