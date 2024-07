PM é morto com 3 tiros nas costas durante tentativa de assalto em Carapicuíba

Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos

Foto: Reprodução

O sargento da Polícia Militar Jean Gaspar Dangelo, da 2ª Companhia do 33º Batalhão Metropolitano, foi morto com três tiros nas costas durante uma tentativa de assalto em Carapicuíba. O crime aconteceu na noite desse domingo (14).

Segundo a PM, o agente foi surpreendido pelos assaltantes quando chegava de moto para assumir o turno da noite, por volta das 17h29. Ele estava a poucos metros da Rua Amazonas, onde fica a sede da companhia, quando os criminosos se aproximaram também de moto e anunciaram o assalto.De acordo com a Polícia Militar, eles teriam percebido que Dangelo era policial militar e efetuaram os disparos. Os assaltantes levaram a arma do PM. A moto, que seria o alvo da tentativa de roubo, não foi levada.Dangelo foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o Hospital Geral de Carapicuíba. Ele passou por cirurgia mas não resistiu e morreu.O caso foi registrado no 1º Distrito Policial. Ninguém foi preso.