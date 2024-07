“Tristeza e revolta”: prefeito de Ibiúna se pronuncia sobre crime bárbaro contra menina de 13 anos

Karen Cristina Godoi estava desaparecida desde a última quinta-feira (11) e foi encontrada morta no sábado (13), com sinais de violência no corpo

Imagem: Redes Sociais

após o corpo de Karen Cristina Godoi de Oliveira ter sido encontrado com sinais de violência. A menina, de apenas 13 anos, estava desaparecida desde a última quinta-feira (11). O prefeito de Ibiúna, Paulinho Sasaki (PTB), se pronunciou nas redes sociais neste final de semana. A menina, de apenas 13 anos, estava desaparecida desde a última quinta-feira (11).



Corpo de Karen foi enterrado nessse domingo (14). Imagem: Redes Sociais

CRIME CHOCOU MORADORES



Um dos moradores que diz ter encontrado o corpo da jovem relatou em suas redes sociais como ocorreu a localização.



"Eu e mais duas senhoras encontramos a Karen sem vida. Que crueldade fizeram com uma criança de apenas 13 anos. Que choque para mim presenciar tudo isso. Estava passando pelo local para acessar o condomínio 7 Lagos, quando no caminho havia duas crianças brincando na rua de bicicleta, em choque e me dizendo “tem um corpo aqui”. Eu já imaginava que era essa linda menina que estava desaparecida desde quarta-feira no bairro próximo".



VEJA NOTA DO PREFEITO NA ÍNTEGRA



"Ibiúna está em luto. A perícia acaba de confirmar o falecimento da jovem ibiunense de 13 anos, Karen, que morava com a família no bairro do Gabriel. A Guarda Civil, Polícia Militar e a Polícia Civil já haviam iniciado as operações de buscas com as equipes, mas infelizmente a jovem foi encontrada sem vida. A tristeza e revolta que todos estamos sentindo neste momento é imensurável, estávamos esperançosos e torcendo que estivesse tudo bem. As autoridades já estão trabalhando para que este caso seja investigado imediatamente. Que neste momento de dor, toda a família e amigos possam se sentir abraçados e consolados. Estamos em luto."

De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estava nua e de bruços. Também havia hematomas no pescoço que podem indicar esganadura. Uma peça de roupa estava próxima, na mata, e os policiais apreenderam para tentar descobrir se é realmente de Karen ou se já estava jogada na mata. Devido ao estado do corpo e a localização, a polícia acredita que ela foi jogada ali no próprio sábado. Porém, ainda não é possível dizer se foi ela morta no local ou apenas deixada ali. A Polícia Civil aguarda ainda a conclusão de exames para saber se Karen foi abusada ou não sexualmente. O caso foi registrado como homicídio.